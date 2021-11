Des jeunes de Delémont s’engagent pour l’écologie et les loisirs

Les jeunes sont prêts à faire bouger les choses à Delémont. Ils sont 19 adolescents de 11 à 15 ans à avoir été élus mercredi soir au Conseil delémontain des jeunes, sous la présidence de Jeanne Beuret, conseillère communale en charge de la jeunesse notamment, et de Florine Jardin, présidente du Conseil de Ville 2021. Pendant une année, ces politiques en herbe pourront mettre sur pied deux projets et se donneront les moyens de les voir aboutir. Cette année, les commissions créées auront pour thème l’écologie et les loisirs. Mais avant de voir leurs idées prendre vie, les jeunes doivent apprendre à travailler en groupe, comme l'explique Johan Zimmerman, animateur du CDJ :