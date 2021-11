Les autorités delémontaines « choquées » par le prix du gaz

La réaction d’EDJ

Si EDJ ne conteste pas directement la grande différence avancée par le Conseil communal de Delémont entre l’augmentation de ses prix en moyenne sur l’année et celle observée à l'échelle nationale, la présidente du Conseil d’administration, Véronique Gigon, dit qu’elle « ne sait pas comment ces chiffres ont été calculés ». Elle parle d’une situation sur le marché qui est « très exceptionnelle ». Après avoir pris connaissance de la demande des autorités de la capitale jurassienne, Véronique Gigon indique que le Conseil d’administration tranchera la semaine prochaine. Mais, selon elle, « puiser dans les réserves est possible d’une manière limitée », et c’est un acte qui est régi par un cadre légal.