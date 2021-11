Votations fédérales : les partis jurassiens se positionnent

Loi Covid-19

L’objet de toutes les attentions, la loi Covid-19, suscite presque l’unanimité. Tous les partis soutiennent le texte à l’exception de l’UDC. Le PEV a lui décidé de laisser la liberté de vote. La plupart des formations politiques estime que la modification de la loi est nécessaire pour les aides économiques et que le certificat Covid est un outil efficace pour gérer la pandémie. L’UDC pense, au contraire, que le pass sanitaire crée des problèmes économiques, notamment dans la restauration, et qu’il empêche de nombreux citoyens de participer à la vie sociale et publique.

Les principales associations économiques du canton s’engagent également en faveur de la loi Covid-19. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura, la FER-Arcju, l’Association du commerce jurassien, Jura Tourisme et GastroJura appellent la population suisse à voter « oui » le 28 novembre.







Initiative sur les soins infirmiers

L’initiative pour des soins infirmiers forts est rejetée par le PDC, le PLR et l’UDC. Ces derniers trouvent que le contre-projet élaboré par le Parlement fédéral pour soutenir la branche et renforcer la formation est mieux adapté. A l’inverse, les Verts, le CS-POP, le PS, le PCSI, les Verts libéraux et le PEV estiment que l’initiative permet d’agir sur les conditions de travail, ce qui indispensable, selon eux, pour lutter contre la pénurie de personnel soignant.







Initiative sur la justice

Les partis sont divisés concernant l’initiative sur la justice qui veut désigner les juges fédéraux par tirage au sort. Le PS, le PDC, les Verts libéraux, le PLR et l’UDC appellent à voter « non ». Ils sont d’avis que le système actuel est suffisamment transparent. Aujourd’hui, les juges sont élus par le Parlement fédéral qui veille à respecter une représentation proportionnelle des partis. Pour les Verts, le CS-POP, le PCSI et le PEV, cette façon de faire n’est pas satisfaite. C’est pourquoi ces partis soutiennent l’initiative. /alr