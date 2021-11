Horizon fin 2025 pour la cadence 30 minutes entre Delémont et Bâle

Des chamboulements d’horaires pour d’importants travaux

Le chantier du doublement de la voie entre Grellingue et Duggingen engendrera des perturbations du trafic ferroviaire. Les trains seront supprimés la nuit et le week-end. Une interdiction totale du trafic est prévue durant environ cinq mois entre Laufon et Aesch à partir de la fin avril 2025. Un service de remplacement sera mis en place.

Les travaux prévoient d’élargir et de sécuriser le tronçon actuel pour aménager la deuxième voie. Neuf murs de soutènement seront ainsi construits dont certains mesurent plus de 200 mètres de long. Une partie de la voie existante doit être en grande partie démolie et réaménagée à un nouvel emplacement. La route cantonale à Grellingue devra être déplacée, ce qui nécessitera d'enlever environ 10'500 mètres cubes de roche.

Le doublement de la voie ferroviaire entre Grellingue et Duggingen fait partie intégrante de l'étape d'aménagement 2035 prévue par la Confédération. Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, du Jura et de Soleure ont financé la planification et l'étude du projet. /comm-fco-ats