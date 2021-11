Le Chœur de chambre jurassien sort de son silence

Le Chœur de chambre jurassien renoue avec le public. L’ensemble musical a pu reprendre ses répétitions à la rentrée et monter un programme en l’espace de quelques mois. Le groupe va ainsi proposer deux concerts le week-end prochain dans la Vallée et en Ajoie. Des pièces baroques accompagnées à l’orgue et des œuvres à cappella sont notamment au programme. Quatre solistes allemands accompagneront la vingtaine de choristes, ainsi que l’Italien Ismaele Gatti à l’orgue. Les musiciens interpréteront des œuvres d’Emanuele d’Astorga, Ivo Antognini, Francesco Durante et Mozart.

Avec la pandémie, la vingtaine de choristes a dû renoncer à plusieurs projets ces derniers mois. Si le semi-confinement lui a fait perdre quelques membres, le Chœur de chambre a pu compter sur de nouvelles arrivées depuis la rentrée, et notamment de jeunes chanteurs. Le directeur, Mark Kölliker, a souligné que les choristes étaient particulièrement heureux de se retrouver et enthousiastes.

Les concerts du Chœur de chambre jurassien sont prévus le vendredi 26 novembre à 20h à l’église de Courtételle et le samedi 27 à 20h à celle Courgenay. L’entrée est libre avec collecte à la sortie et certificat Covid. /alr