La magie de Noël s'empare de Courfaivre

Décorations de Noël et respect de l’environnement, c’est ce qu’a cherché à concilier la société de développement et d’embellissement de Courfaivre. Cette dernière a innové en créant des Mini-magies le long de la traversée du village vadais. Une vingtaine de décors naturels, fabriqués par les membres de la société et des bénévoles, s’illumineront dès le 1er décembre avec des petites installations solaires. La grande majorité des sapins provient de sapins en pot qui ont été loués. Ils retourneront dans leur forêt après leur séjour à Courfaivre, explique la société d’embellissement dans un communiqué. Cette dernière organisera un cortège avec la rencontre de St-Nicolas le 4 décembre avec une marche aux flambeaux. /comm-ech