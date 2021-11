Rodéo routier à Delémont

Un conducteur de moto-cross a été interpellé samedi après-midi rue de l’Avenir à Delémont. Il avait été repéré par une patrouille de la police cantonale un peu plus tôt vers le magasin Jumbo, au guidon d’une moto non autorisée sur la voie publique. Malgré les moyens enclenchés, l’homme n’obtempérait pas aux ordres d’arrêt de la police. Le pilote a tenté de s’échapper en prenant des risques à plusieurs reprises, malgré la circulation et les piétons. Il a pu être intercepté sans heurt à la hauteur du parc Manor avant d’être conduit au poste de police pour la suite de la procédure. /comm-cto