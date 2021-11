Une page se tourne à l’Hôtel du Bœuf à St-Ursanne

La patronne de l’Hôtel du Bœuf à St-Ursanne s’en va. Claudine Maillat rend son tablier après 32 années passées à servir ses clients. Elle a acheté l’établissement qui allait rythmer sa vie en 1989. Trois décennies plus tard, elle a trouvé un repreneur et peut donc partir sereinement à la retraite. La tenancière servira son dernier verre de l’amitié le 10 décembre prochain et rendra définitivement les clés de l’établissement en janvier. Même si Claudine Maillat sent que le moment de passer le témoin est arrivé, elle éprouve tout de même un petit pincement au cœur.