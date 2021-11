Autriche confinée : « On s’y attendait »

Si certains redoutent l’isolement, d’autres y voient des avantages. Aline Girod prend ces vingt prochains jours comme une opportunité de passer plus de temps avec son bébé de onze mois et son époux. « Ça ne me dérange pas du tout de prendre le petit-déjeuner et de dîner avec eux », plaisante-t-elle.





Contrôle complet « impossible »

Difficile néanmoins de comprendre comment les autorités autrichiennes comptent garantir l’application de ces nouvelles dispositions. Sur place, Aline Girod nous révèle qu’un contrôle complet est simplement inimaginable. Des agents de police demandent de manière totalement aléatoire de présenter son certificat. « Cette semaine, il y avait effectivement plus de présence policière mais je n’ai personnellement encore jamais été contrôlée ».