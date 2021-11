Une St Martin réduite, mais une St Martin quand même : bilan positif

Des touristes, des Jurassiens, des commerçants et de la cochonaille : malgré la pandémie, il y a eu du monde dans les rues de Porrentruy ces deux derniers week-ends, à l’occasion de la St Martin et du Revira. L’édition 2021 de cette fête du cochon était réduite. Or, Anaïs Cuenat, manager de Ville de Porrentruy, se réjouit qu’un événement ait quand même pu être organisé : « C’était une bonne idée de mettre quelque chose en place, tout le monde l’a souligné. C’était à faire, même si les festivités étaient allégées.» Anaïs Cuenat reconnait également que le fait de proposer deux lieux de fête a permis de diluer la foule et ainsi d’éviter les grands rassemblements, incompatibles avec la situation sanitaire.





Discussions ouvertes pour le futur

Les commerçants de la Vieille Ville ont été heureux de voir du monde déambuler dans les rues, tout comme ceux du Marché St Germain. Le bilan est donc positif, malgré une édition réduite à deux lieux clefs. Anaïs Cuenat ne sait pas encore si le comité de St Martin s’inspirera de cette formule pour les années à venir, « mais ça peut ouvrir certaines discussions », admet-elle. /cto