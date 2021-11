« Ça roule ma poule ! »

Il y a de plus en plus de poules dans les fermes jurassiennes. Le Memento statistique 2021 du Canton du Jura, qui a été publié récemment, atteste de cette tendance. Le nombre de têtes de volaille a augmenté considérablement dans les exploitations jurassiennes, 70% de plus entre 2018 et l’an dernier. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec des pincettes, car les effectifs de volaille évoluent en fonction du recensement. Le Memento statistique 2021 fait état de 330'726 têtes de volaille l’an dernier dans notre canton, contre 224'382 en 2018. La tendance à la hausse est nette, d’après François Monin, directeur d’AgriJura. Ce dernier l’explique par les habitudes de consommation qui ont évolué. Selon lui, l’an dernier, chaque Suisse a consommé en moyenne 14 kilos de volaille, contre 11 kilos il y a dix ans. Cette tendance s’observe également pour la consommation d’œufs : 190 œufs en moyenne en 2020, 175 dix ans plus tôt.