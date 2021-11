Rencontre entre les exécutifs de Delémont et Moutier

Le Conseil municipal delémontain a récemment accueilli celui de Moutier dans le cadre d’une réunion annuelle, déclare le Conseil communal de Delémont dans un communiqué paru ce mardi. Cette réunion, d'ordinaire annuelle, n'avait pas pu se tenir depuis un certain temps à cause du Covid-19. En ouverture de séance, celui-ci a réitéré sa satisfaction quant au prochain transfert de Moutier dans le Canton du Jura, un changement qui permettra le renforcement des synergies entre les deux communes. Les discussions ont d’ailleurs porté sur différents aspects organisationnels et sur les collaborations possibles dans plusieurs domaines.

La gestion des déchets a également été abordée pour déterminer une collaboration éventuelle entre les deux communes. La question de la réorganisation du service prévotois de l’Urbanisme a été évoquée en vue du transfert de Moutier dans le Canton du Jura, les procédures et les compétences attribuées aux communes n’étant pas les mêmes dans les cantons du Jura et de Berne. Au niveau de la politique de la jeunesse également, les nombreuses synergies et les partages d’expériences ont été passés en revue dans l’optique de les affiner. Ces réflexions se poursuivront par des contacts bilatéraux réguliers.

Enfin, l’Exécutif de Moutier s’est dit intéressé par la perspective d’une éventuelle intégration à l’agglomération delémontaine. Cette option doit encore être examinée plus précisément. Ainsi, la Ville de Moutier pourrait saisir l’opportunité offerte par une motion déposée récemment aux Chambres fédérales visant à redéfinir les périmètres des agglomérations. Ce thème devra toutefois encore être débattu formellement au niveau du Conseil municipal de Moutier. /comm-cer