Faire de la radio à l'école, mais pour de vrai

C’est sur les leçons de français que l’aventure prenait forme, depuis plusieurs semaines. Mais cette activité un brin « hors cadre » a pourtant permis, de l’avis de l’enseignant Jean Prétôt, d’acquérir des compétences et d’atteindre des objectifs en un temps record, et ceci dans plusieurs domaines, expressions orale et écrite notamment. « Certains élèves pas forcément très scolaires se sont vraiment révélés, parce qu’ils ont trouvé quelque chose de concret dans l’expérience », se réjouit Jean Prétôt. Il se pourrait même que le projet ait suscité des vocations : avoir testé le RadioBus et le journalisme, des élèves ont évoqué l'envie d’en faire leur métier.

RFJ était sur place à Bassecourt, jeudi après-midi, pour réaliser un reportage en forme de mise en abyme. Deux élèves, Noé et Chloé, tous deux âgés de 13 ans, se préparaient pour une interview avec un invité de marque…