Le certificat Covid aussi pour les députés jurassiens

Les députés jurassiens doivent présenter un certificat Covid pour siéger au Parlement. C'est la demande formulée mercredi par le groupe parlementaire socialiste à travers une motion interne. Le texte, intitulé Certificat Covid au sein de l’hémicycle – pour toutes et tous sans privilèges, demande au Parlement d’adapter les bases légales pour que les élus montrent patte blanche avant d’accéder à l’hémicycle. Ce n’est actuellement pas le cas et cela « parait comme un avantage indu et injustifié » à l’égard de la population, écrit la motionnaire Jelica Aubry-Janketic. Cette dernière indique que les membres du Parlement qui refusent de présenter un pass sanitaire peuvent être remplacés par un suppléant. /nmy