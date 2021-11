Les enfants exposés à la violence des parents

« Enfants exposés à la violence dans le couple parental » : c’est le thème d’une conférence qui se tiendra ce jeudi soir à Delémont à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence. Nathalie Romain-Glassey, responsable de l’unité de médecine des violences du centre universitaire romand de médecine légale au CHUV à Lausanne, a mené une étude qui s’est intéressée à plus de 400 pères et mères et plus de 600 enfants. Dans cette étude, Nathalie Romain-Glassey émet une dizaine de recommandations pour éviter les situations de violence.