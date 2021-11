« Naissance d’un canton 1962-1978 » distribué aux écoles jurassiennes

Les écoles jurassiennes se dotent d’un nouveau support pour enseigner l’histoire du canton. L’ouvrage, publié aux Editions du Sauvage et intitulé Naissance d’un canton 1962-1978, est remis à chaque établissement scolaire jurassien, selon un communiqué du Canton paru ce jeudi. Pour le ministre de la Formation Martial Courtet, il est « primordial que les nouvelles générations n’oublient pas d’où elles viennent et comprennent ce qui a contribué à construire leur identité ». Le livre, paru au printemps 2021, retrace grâce aux photographies de Bernard Willemin l’histoire des luttes du Groupe Bélier durant les années soixante et septante. /comm-cer