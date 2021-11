Un Best Of signe le retour de Saintimania

Saintimania replonge dans ses meilleurs souvenirs pour marquer son retour sur scène. La troupe de comédiens remontera sur les planches en janvier prochain pour le Petit Nouvel An du FC St-Imier avec un spectacle Best Of. Intitulée « Aussi drôle que possible, aussi prudent que nécessaire », cette nouvelle édition fera la part belle aux meilleurs sketchs et tableaux chant-danse des dix dernières années. Cette cuvée 2022 sera synonyme de retrouvailles avec le public après l’annulation de la précédente édition en raison de la pandémie. La situation sanitaire a, d’ailleurs, pesé dans le choix de cette formule Best Of comme l’explique Sandro Morandin, chef de la troupe Saintimania :