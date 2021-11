Un blessé dans une collision entre un train et une voiture à Duggingen

Un train RER a percuté une voiture mercredi soir près d'un passage à niveau à Duggingen sur la ligne Bâle-Delémont. Le conducteur du véhicule a été blessé. Il était fortement alcoolisé.

L'accident s'est produit peu après 23h00, indique jeudi la police de Bâle-Campagne. L'automobiliste âgé de 33 ans cheminait, ivre, entre Grellingen et Duggingen.

Sa voiture s'est déportée sur une bande herbeuse longeant la droite de la route. Le conducteur a alors donné un coup de volant à gauche. L'auto a traversé la chaussée et fini sa course sur la ligne de chemin de fer qui longe la route sur la gauche, près d'un passage à niveau.

Une rame RER arrive dans la foulée et percute la voiture et la coince contre un pylône ferroviaire. Blessé, le conducteur a été hospitalisé. Un alcotest a révélé que son alcoolémie atteignait 0,8 milligramme par litre, soit 1,6 pour mille. Sa voiture a été entièrement détruite dans l'accident. Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Bâle et Laufon jusqu'à la fin du service. /ATS-cer