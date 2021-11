Bilan positif pour Le Mois du film documentaire

Les organisateurs du Mois du film documentaire sont satisfaits. Le festival transfrontalier s’est achevé avec plus de 300 spectateurs et 16 projections proposées dans l’ensemble du canton du Jura durant tout le mois de novembre. Le bilan est positif « tant sur le plan de la qualité de l'offre cinématographique que des échanges à l’issue des projections, même si le public était un peu moins nombreux qu’avant la pandémie » selon les organisateurs via un communiqué reçu ce vendredi. Les organisateurs indiquent également que malgré la réussite de cette édition, l’association Conte & Doc’, qui met en place l’évènement et qui s’occupe également du festival Contes & Compagnies, « est encore en quête active de solutions quant à sa survie ». Le sort des deux festivals devrait se jouer d’ici la fin de l’année. /comm-cer