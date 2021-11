La « Compagnie Quotidienne » a dressé son chapiteau à Vicques cette semaine et donne son spectacle dès ce soir et jusqu’à dimanche. Cette compagnie circassienne a été créée il y a 5 ans par Jean Charmillot, artiste jurassien qui a été élève de l’école Arc-en-Cirque à Delémont, et Jérôme Galan, artiste français.

Les deux acrobates se sont rencontrés au Centre National des Arts du Cirque en France, ce sont liés d’amitié et ont fait l’acquisition d’un chapiteau de 300 places. Le spectacle « Vol d’usage » a déjà été présenté plus de 200 fois en Suisse, en Allemagne, en France et même au Japon et à la Réunion. Il est à découvrir dès ce vendredi dans le Jura, mais le spectacle commence déjà lors du montage du Chapiteau. Jean Charmillot :