Le centre de collecte et de valorisation des déchets du SEOD se concrétise

La Vallée de Delémont devrait avoir sa déchèterie régionale en 2023. Le projet de centre de collecte et de valorisation des déchets du SEOD avance à un bon rythme. Il a été présenté jeudi soir à l’assemblée des délégués du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs. Pour rappel, un crédit de 200'000 francs avait été débloqué au mois de juillet pour lancer le projet qui doit prendre place dans le secteur des Prés-Roses à Delémont. Les travaux pourraient démarrer l’été prochain si tout se passe bien.





Un concept global

« Il y aura un grand couvert sous lequel les gens pourront venir avec leur voiture et déposer différentes catégories de déchets. D’un côté, des grandes bennes réceptionneront les quantités de déchets importantes comme le verre, le papier ou le carton. De l’autre, un mur permettra de récupérer des déchets plus petits comme le PET ou des capsules de café », a expliqué à RFJ Grégoire Monin du bureau CSD Ingénieurs. Pour rappel, ce centre de collecte et de valorisation s’inscrit dans un contexte plus global avec des écopoints dans les villages. Concrètement, chaque commune pourra choisir quelles prestations elle souhaite utiliser dans la déchèterie régionale. Des badges seront notamment distribués pour accéder au site.