Le masque à nouveau obligatoire dans les lieux clos

Le Gouvernement jurassien a décidé vendredi de nouvelles mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus. La situation épidémiologique se dégrade de jours en jours avec plus de 80 cas quotidiens jeudi, et une augmentation d’un tiers du nombre d’hospitalisation en un jour. L’exécutif a donc décidé de rétablir l’obligation du port du masque dans les lieux fermés dès l’âge de 12 ans. La mesure entre en vigueur lundi et portera effet jusqu'au 24 janvier 2022.

Masque au travail et dans les écoles du secondaire I et II

Tous les établissements, institutions, lieux publics clos sont concernés par ces nouvelles mesures, même lorsque le certificat Covid est exigé. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les espaces fermés des lieux de travail, dès qu’il y a plus de deux personnes dans une pièce, mais aussi dans les écoles du secondaire I et II (y compris lors des cours d’éducation physique et de chant).

Quelques exceptions...

Le masque sera aussi exigé pour tous les spectateurs des manifestations culturelles et sportives en intérieur, en plus du certificat Covid. Il sera toutefois possible de le retirer brièvement pour consommer. Les consommations debout sont aussi autorisées dans les bars et discothèques si un traçage numérique est effectué et le pass sanitaire contrôlé. Au restaurant, les clients assis à table ne seront pas obligés de garder leur masque. Une exception aussi pour ceux qui pratiquent un sport ou une activité culturelle : les activités sans masque et sans certificat restent possibles dans le cas de groupes de moins de 30 personnes qui se réunissent régulièrement et qui sont clairement identifiables. Or, le port du masque est obligatoire lors des déplacements, dans les vestiaires ou dans les loges.

Manifestations privées toujours possibles

Les manifestations privées avec certificat restent possibles dans le Jura sans limitation du nombre de personnes, si ces dernières sont connues de l’organisateur. Dans les cas où le certificat Covid n’est pas demandé, le nombre de participants est limité à 10 contre 30 jusqu’ici. Cette mesure restera en vigueur jusqu’au 17 décembre prochain et sera réévaluée en prévision des fêtes de fin d’année. Rappelons encore que le certificat Covid est obligatoire dès 12 ans pour les visites dans les institutions de santé et sociales, et que le masque y est obligatoire dès 6 ans.

Le Gouvernement recommande encore de porter un masque lors de trajets en voiture entre des personnes ne vivant pas sous le même toit, mais aussi de recourir au télétravail lorsque cela est possible. Les gestes de protection restent de vigueur. /comm-cto