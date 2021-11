MPS poursuit sa révolution solaire à Bonfol

De plus en plus d'entrepreneurs tentent d'apporter leur contribution à la lutte en faveur du climat. Micro Precision Systems (MPS), qui n’en est pas à son coup d’essai, en fournit un nouvel exemple. Cette entreprise biennoise, également installée à Bonfol, vient de poser plus de 1'000 m2 de panneaux solaires sur le toit de son établissement jurassien. Elle disposait déjà de trois autres centrales photovoltaïque sur ses usines à Bienne et à Court. Ces quelques 609 panneaux photovoltaïque couvrent 13,5% des besoins énergétique de l’usine. Jusqu’où peut aller un tel établissement ? « Une usine autonome à 100%, je pense que ce n’est pas possible. On a des machines qui consomment donc on va plutôt agir pour réduire la consommation. Les panneaux couvrent une partie des besoins, et de l’autre côté on essaie de diminuer ces besoins. Quand on achète une machine, on est sensible à sa consommation », expose la directrice générale de MPS Nicola Thibaudeau.