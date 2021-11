Seize jeunes de Suisse et de Belgique ont partagé une expérience unique depuis plus d’une année. Avec l’aide de deux comédiens et metteur en scène professionnels, ils ont créé un spectacle dans lequel ils se racontent, parlent de leurs sentiments, de leurs craintes, leurs envies… leurs vies.

« On se réincarnera pas en papillon » est le titre de ce théâtre documentaire, résultat d’une série d’ateliers animés par Gilles Escoyez et la Jurassienne Laurie Perissutti établie actuellement à Bruxelles. Déjà présenté plusieurs fois en Belgique, ce spectacle est à voir vendredi et samedi au Théâtre du Jura.

Meven Krenger et Mathys Douma sont deux jeunes Jurassiens qui participent à cette aventure. Ils nous disent quels sont les sujets abordés sur scène :