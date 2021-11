18e bourse aux modèles réduits sous le signe du chemin de fer de la Furka

Les passionnés de petites voitures, trains miniatures et autres jouets se retrouvent à Tramelan. La 18e édition de la bourse aux modèles réduits se tient au CIP samedi et dimanche de 10h à 17h. Une vingtaine de marchands professionnels et amateurs a fait le déplacement. L’occasion aussi de discuter entre spécialistes et passionnés. Si les trains miniatures sont bien sûr de la partie, le public trouvera tout ce qui touche à la miniature de près ou de loin.