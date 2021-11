Votations fédérales : les résultats dans le Jura

« Oui » à la loi Covid-19

La loi Covid-19, combattue par référendum, a récolté le « oui » ce dimanche, à 54,72 % des suffrages. C’est à Delémont que le « oui » a été le plus fort, récoltant 65,79% des voix. Suivent ensuite Rossemaison avec 63,71% et Porrentruy avec 62,22 %. Le « non » le plus marqué provient de la commune d’Ederswiler, avec 76,36%. Beurnevésin a également nettement refusé, avec 65,08% de non.