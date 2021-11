Démission d’un conseiller communal à Cornol

Un siège à repourvoir au Conseil communal de Cornol. Fabrice Berret vivra ce lundi soir sa dernière séance au sein de l’exécutif du village ajoulot. Une décision mûrement réfléchie : l’ancien élu PDC avait écrit une lettre à la Chancellerie fédérale fin septembre où il expliquait son désaccord face aux décisions prises pour lutter contre le coronavirus. Il pointait du doigt l’imposition du pass sanitaire qui est discriminatoire, juge-t-il. Fabrice Berret mentionnait dans sa lettre sa volonté de démissionner du Conseil communal, « à moins que le Conseil fédéral soit désavoué lors des votations du 28 novembre ». Cela n’a pas été le cas. Le conseiller communal prendra donc congé de ses fonctions le 1er décembre. « En prenant le mandat de conseiller communal, c’est pour défendre la Constitution et la collectivité. Or, l’imposition du certificat Covid est anticonstitutionnelle », a confié Fabrice Berret à RFJ. Il ne voit plus l’intérêt de continuer à s’investir pour « une société où certaines personnes sont exclues ». /ech