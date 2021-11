EDJ atténue l’augmentation du prix du gaz

Une hausse moins conséquente que prévue. Energie du Jura (EDJ) annonce ce lundi dans un communiqué que l’augmentation du prix de la molécule de gaz pour le mois de décembre a pu être atténuée d’environ 20%. Le tarif atteint 12,3 cts/kWh. Les autres composants (taxe d’approvisionnement, surplus biogaz, coûts des réseaux, puissance taxe CO2) restent, eux, inchangés.

EDJ, qui s’alimente auprès de Gasverbund Mitteland AG (GVM), fournit à son tour Régiogaz qui redistribue le gaz à Delémont et aux quatre communes raccordées dans la région (Courrendlin, Courroux, Rossemaison et Courtételle). L’augmentation du prix de la molécule de gaz pour décembre se monte à +3,7 cts/kWh, contre +5,2 cts/kWh initialement prévue, précise Roman Derungs, directeur d’EDJ. Le communiqué relève que la diminution a été possible « grâce à la détente survenue sur le marché du gaz ainsi que l’engagement d’EDJ et de GVM pour limiter autant que possible l’impact de la situation sur les clients ».

EDJ a mis la main au porte-monnaie à hauteur d’un demi-million de francs

Pour rappel, GVM avait annoncé une forte augmentation pour le mois de novembre. EDJ avait alors décidé de prendre à sa charge l’entier de l’augmentation du prix du gaz naturel, pour que ses clients ne soient pas impactés par cette hausse. Montant alloué : plus d’un demi-million de francs. Ce geste commercial se répercutera sur EDJ et provoquera des chiffres rouges pour 2021, sans toutefois mettre en péril le développement de la société à court et moyen terme. /comm-ech