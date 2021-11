La situation se tend à l’Hôpital du Jura. Actuellement, 24 patients y sont hospitalisés à la suite de complications liées au Covid-19, indique l’institution dans un communiqué ce lundi. Quatre patients sont en ce moment aux soins intensifs, dont trois atteints du coronavirus. Sur ces trois patients, deux ne sont pas vaccinés et le troisième a reçu le vaccin, « mais est immunosupprimé », précise l’Hôpital du Jura. « Cela démontre que la vaccination continue à jouer un rôle essentiel et qu’elle protège des formes les plus graves de la maladie », ajoute l’institution.







Opérations pas encore reportées

Si le report d’opérations n’a pas encore été nécessaire jusqu’à présent, l’Hôpital du Jura « arrive cependant à la limite de ses capacités et il n’est pas exclu de devoir effectuer quelque reports ces prochains jours », indique le communiqué.

L’H-JU détaille encore que la campagne pour la 3e dose de vaccin pour ses collaborateurs débute cette semaine et que tous les résidents des EMS qui souhaitaient cette dose de rappel l’ont reçue. /comm-cer