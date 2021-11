La taille des ménages jurassiens diminue

Le nombre de personnes vivant dans un même ménage diminue. C’est ce qui ressort des chiffres du mémento statistique 2021 du canton du Jura qui vient de paraître. La taille moyenne du ménage était de 2,42 personnes en 2010, contre 2,21 l’année dernière. Un peu plus d’un ménage sur trois est composé d’une seule personne, ce qui représente plus de 12'000 foyers jurassiens. Les chiffres du mémento statistique 2021 font état d’une augmentation du nombre de ménages habités par une seule personne : alors que ce pourcentage était de 30,7% en 2010, il a atteint les 36,8% l’année dernière.

Une diminution due à un phénomène de société

Ces dix dernières années, on a également constaté une diminution des ménages de grande taille : les foyers de 5 personnes ou plus ne représentent plus que 6,1%, contre 9,6% il y a dix ans. Corinne Poncioni, du service des statistiques de Neuchâtel, explique que ces tendances s’observent un peu partout en Suisse. Selon elle, cette réduction de la taille des ménages résulte d’un phénomène général de société. À noter qu’en 2020, on dénombre 32'814 ménages dans le canton, un chiffre en augmentation depuis 2010. /ech