Un OUI net qui cache une forte poussée du NON

Au lendemain du net OUI du peuple suisse à la loi Covid, RFJ a analysé de façon détaillée le résultat jurassien, dont l’acceptation à 54,7% est la plus faible de Romandie, relativement loin du clair 62% national. Entre légère perte du soutien, renforcement évident de l’opposition ou encore villages divisés, les explications sont multiples.

Si à l’échelle suisse, le OUI du 28 novembre est plus net que celui du 13 juin, dans le Jura, il l’est moins. Il a perdu près de 5 points, alors que la participation des Jurassiens à ces deux scrutins est pratiquement stable (59,2% et 60,9%). On ne peut donc pas affirmer que le renforcement du NON est lié à une hausse du nombre de votants. Il est évident que dans le Jura, des citoyens ont changé d’avis et basculé dans l’opposition à la loi.







Renforcement du NON dans 42 communes

Le renforcement est évident. Dans 42 des 53 communes jurassiennes, la progression du NON est plus forte que celle du OUI. L’opposition gagne 2'249 voix entre juin et novembre alors que dans le même temps, le OUI ne gagne pas de terrain… il en perd : 438 votes de moins. Trois exemples illustrent cette réalité :