La Fondation O2 tient sa nouvelle directrice

Du changement à la tête de la Fondation O2. Stéphanie Mertenat Eicher reprend les commandes du Centre de compétence en gestion de projet dans les domaines de la prévention, la promotion de la santé et le développement durable. Elle a été nommée par les membres du conseil de fondation, selon un communiqué transmis mardi. Elle a déjà occupé le poste de cheffe de projet et directrice adjointe au sein de la fondation, précise le communiqué. La nouvelle directrice entrera en fonction le 1er janvier prochain. Elle remplace la fondatrice et actuelle cheffe de la Fondation O2, Chloé Saas, qui va rejoindre la Fondation Promotion Santé Suisse d’ici début 2022. /comm-nmy