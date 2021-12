Tavannes : trois blessés dans un accident sur l’A16

Un accident de la circulation fait trois blessés mercredi matin à Tavannes. Peu avant 6h45, une voiture circulait sur l’A16 en direction de Tramelan. Selon les connaissances actuelles de la police cantonale bernoise, peu avant le tunnel de la Rochette, pour une raison encore indéterminée, elle est sortie de sa trajectoire et est entrée en collision fronto-latérale avec une voiture circulant en sens inverse. Trois occupants du véhicule venant de Tramelan ont été blessés. Pris en charge par deux équipes d’ambulanciers, ils ont été conduits à l’hôpital. Les deux voitures impliquées sont en dégât total. Afin de permettre l’engagement des forces d’intervention sur place, les entrées sur l’A16 ont été bloquées depuis le nord du tunnel de la Rochette et depuis Tavannes. Une déviation par le col du Pierre-Pertuis a été mise en place durant plus d’une heure. D’importantes perturbations du trafic se sont produites. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les causes et circonstances de l’accident. /comm-lyg