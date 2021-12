Un accident de la circulation à la Caquerelle. Ce jeudi matin aux alentours de 6h et pour une raison encore indéterminée, un automobiliste a traversé la voie de circulation et est venu heurter un rocher situé sur la bordure de la route de la Caquerelle en direction de Boécourt. La police cantonale jurassienne précise toutefois dans son communiqué que la route était « enneigée et glissante » au moment de l’accident qui a nécessité l´intervention d’une ambulance ainsi que de deux patrouilles de police. Celle-ci précise qu’il n’y a pas eu de blessés. Le trafic a été interrompu durant environ 1h30 sur le tronçon, le temps que le véhicule endommagé soit pris en charge. /comm-cer