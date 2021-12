Des professeurs éthiopiens en visite dans le Jura

Six représentants de l’Université technique de Hawassa, en Ethiopie, ont été reçus dans le Jura ce jeudi. Ils ont visité la division technique du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) et les ateliers du spécialiste de pompes à vide Busch à Chevenez. Le ministre jurassien de la formation, Martial Courtet, a participé à cette journée, qui avait pour but de présenter le système suisse d’apprentissage et d’études en entreprise. La délégation éthiopienne fera encore un détour par Bienne, et notamment son école supérieure technique, avant de rentrer au pays. /comm-vja