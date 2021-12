Les Verts jurassiens veulent imposer le train pour certains déplacements officiels

Les Suisses restent plutôt friands d’avion en comparaison internationale. Et ce moyen de transport a un mauvais bilan carbone surtout sur les petites distances, notent les Verts jurassiens. Dans une motion déposée récemment par le député Roberto Segalla, le groupe parlementaire demande l’introduction d’une nouvelle base légale qui obligerait les élus et employés de l’état à privilégier le rail. Les voyages en train seraient ainsi imposés s’ils durent moins de sept heures ou s’ils sont plus courts que le voyage en avion. Les écologistes incluent le temps de correspondance entre les trains, ainsi que les déplacements vers et depuis l’aéroport, ou encore le temps d’enregistrement des bagages.

Les Verts rappellent qu’une mesure semblable existe à l’échelle fédérale. La Confédération a choisi d’obliger les fonctionnaires à prendre le train pour tous les déplacements de moins de six heures de porte à porte. Elle impose aussi le voyage en classe économique et a choisi de réduire la taille des délégations à des conférences internationales. /vja