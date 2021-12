Valery Rion : « Les évolutions de la société n’ont pas attendu l’écriture inclusive pour se faire »

La langue française est-elle sexiste ? Comment inclure tous les genres à l’oral et à l’écrit ? Autant de questions qui seront débattues ce jeudi soir à l’Espace Viatte à Porrentruy. La Bibliothèque cantonale jurassienne et la Société jurassienne d’émulation organisent une table ronde autour du langage non discriminatoire à 18h30. Valery Rion, enseignant de Français au Lycée cantonal à Porrentruy et président de l’Association des professeurs de Français était l’invité de La Matinale pour évoquer le langage inclusif ou épicène, les avantages et limites de ces formes de langage et les clivages qui entourent la thématique. Retrouvez l’entretien ci-dessous. /mmi