L’intégration des migrants sur le marché du travail progresse dans le Jura

Un bilan très positif pour l’intégration des migrants dans le monde de l’emploi. L’AJAM se réjouit ce vendredi des résultats de la première année d’un projet pilote de trois ans financé par la Confédération. Baptisé AFi, il a pour but de permettre aux migrants non-diplômés de s’intégrer au mieux dans le marché du travail, et plus spécifiquement dans les domaines de l’horlogerie et de la métallurgie. Le responsable du domaine « intégration » de l’AJAM Jérémie Berberat se félicite du nombre de treize personnes qui ont trouvé un emploi grâce à ce programme cette année, malgré la menace qu’auraient pu constituer les conséquences économiques de la crise sanitaire.