Une collection qui vaut l’or

Bernard Lachat était déjà passionné de timbres durant sa jeunesse. « A l’époque, je me rendais à la poste pour acheter les nouveaux timbres » se souvient-il. C’est en 2012 qu’il rejoint le Club philatélique de Delémont et environs. Depuis, Bernard Lachat expose ses différentes collections, qu’il étoffe au fil des recherches et des découvertes :