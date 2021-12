« Tout est possible » avec les radios romandes

La RTS organise une nouvelle opération de solidarité du 11 au 17 décembre dans toute la Romandie. Après les années « Cœur à cœur », voici « Tout est possible ». Ce programme veut mettre en relation des associations avec des personnes qui ont les compétences pour les aider. Les radios régionales romandes, dont RFJ, participent à cette opération dont l’objectif est de concrétiser 55 projets.





Cinq projets dans le Jura

Le programme passera sur les différents canaux de la RTS, mais particulièrement sur RTS La Première. Il sera mené par Tania Chytil, Jonas Schneiter et Philippe Martin. Les 55 projets ont été désignés par un jury composé de personnes de la société civile, de professionnels de la RTS et des radios régionales. Une plateforme permettra de savoir en temps réel quel projet a besoin d’un soutien. Dans le Jura, on trouve Emmaüs-Jura, Caritas Jura, le collectif Terre d’accueil et les associations Les P’tites Visites et Différences Solidaires.