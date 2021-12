L’H-JU est contraint de repousser certaines interventions

Le nombre de patients touchés par le Covid continue d’augmenter et l’Hôpital du Jura alerte ce mardi : tous ses services dédiés sont saturés ou proches de l'être. Actuellement, l’institution prend en charge 40 patients Covid, dont quatre sont aux soins intensifs. Un cinquième est pris en charge pour une autre maladie. Il ne reste donc qu’un seul lit de libre dans cette unité.

Au moins huit interventions seront donc ajournées cette semaine. Il s’agit d’opérations qui ne sont pas de nature à mettre le patient en danger, ou menacer son pronostique de guérison. Ces personnes devraient se voir proposer une nouvelle date ces prochains temps.

L’H-JU a aussi pris la décision de suspendre le SMUR d’Ajoie, afin de réaffecter certaines ressources. Cette mesure doit permettre de maintenir la policlinique de Porrentruy ouverte de 9h à 18h pour les urgences non vitales. Le SMUR cantonal reste disponible 24h/24 sur tout le territoire cantonal.





Les vagues se suivent mais ne se ressemblent pas

Dans son communiqué, l’hôpital parle de l’abnégation et du courage de son personnel, qui affronte une 5e vague différente des précédentes. Selon l’H-JU, le profil des patients a changé : la totalité des patients pris en charge aux soins intensifs est non vaccinée. C’est aussi le cas de la majorité des personnes hospitalisées pour Covid. À noter qu’elles sont aussi plus jeunes, une partie n’avait d’ailleurs pas de graves antécédents de santé.

L’hôpital conclut son communiqué avec cette phrase : « Nous payons actuellement un lourd tribut au taux de vaccination relativement peu élevé du canton du Jura et à un manque de vigilance ces deux dernières semaines dans l’application des mesures barrières ». /comm-vja