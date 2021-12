Le taux de chômage reste stable dans le Jura

Le nombre de chômeurs a légèrement augmenté dans le Jura durant le mois de novembre. Selon le relevé mensuel du SECO, 2’323 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l'Office régional de placement du Jura au terme du mois écoulé, soit 1’617 chômeurs et 706 demandeurs d'emploi non chômeurs. Par rapport au mois d’octobre, cela représente 18 chômeurs de plus, mais le taux reste néanmoins stable, à 4,4%.

Le chômage s’est toutefois fortement accru dans des branches et domaines à caractère saisonnier, comme dans la construction, où 45 nouveaux chômeurs ont été dénombrés. Ce phénomène est en revanche compensé par le domaine de l’industrie, où 21 chômeurs de moins étaient inscrits auprès de l'Office régional de placement du Jura.

Par rapport à l’année passée, le taux de demandeurs d'emploi affiche une diminution d’un point. En novembre 2020, le taux de chômage s’élevait à 5,4%. /comm-cer