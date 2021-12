Un tour de l’hémicycle avec Nicolas Girard

Nicolas Girard, Taignon et fier de l’être. Le député socialiste du Noirmont était l’invité de notre chronique parlementaire ce mardi. Etabli au Noirmont, l’élu cantonal a également été actif dans le législatif de sa commune. Amoureux de sa région, Nicolas Girard aime s’y promener, tant à pied qu’en VTT. Et cette nature, le socialiste de 54 ans veut la préserver. Un de ses engagements politiques porte sur la volonté de limiter la consommation d’énergie et de produire davantage d’énergie localement.

Entretien à retrouver ci-dessous. /mle