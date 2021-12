« 2 x Noël », 25 ans d’action

« 2 x Noël » revient pour une 25e année. Et cette année encore, Croix-Rouge suisse, en charge de l’action, compte sur la population. Celle-ci est appelée à confectionner des colis contenant des produits de première nécessité afin de les distribuer aux personnes en situation de précarité. « Les produits les plus demandés sont la farine, le sucre, le riz, les boîtes de conserve, les aliments pour bébés (bouillie, pots, lait) et les produits cosmétiques », indique la CRS dans un communiqué paru ce jeudi. Du 24 décembre 2021 au 11 janvier 2022, la Poste Suisse achemine gratuitement les colis confectionnés et déposés au bureau de poste. La CRS est chargée ensuite de trier les denrées dans son centre logistique et de les redistribuer aux associations cantonales de la Croix-Rouge. Les habitants du canton du Jura qui souhaiteraient bénéficier de l'action 2x Noël peuvent s'inscrire auprès de la Croix-Rouge jurassienne au 032 465 84 01 ou par email à actionsociale@croix-rouge-jura.ch. /comm-cer