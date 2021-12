Coop, Migros et Denner vont limiter le nombre de clients dans leurs magasins

La mesure avait déjà été mise en place lors des vagues les plus virulentes de la crise du coronavirus l’an dernier. Face à la hausse globale des contaminations, les grandes enseignes Coop, Migros et Denner vont à nouveau limiter l'affluence dans leurs espaces en fonction de la taille des magasins. Dès ce lundi 13 décembre, les petits magasins de moins de 300m2 appliqueront la règle de 6m2 par client. Les grands magasins de plus de 300m2 seront quant à eux limités à 10m2 par client. Un système de comptable se trouvera à l’entrée des enseignes afin de renseigner les clients sur l’état de saturation.



La Communauté d'Intérêt du commerce de détail, qui rassemble les trois grandes enseignes de distribution, recommande de faire ses courses en début de semaine et de profiter des heures les moins fréquentées, si possible avec une seule personne par foyer. En plus des gestes barrières habituels, le paiement sans contact est aussi encouragé. /comm-jpi