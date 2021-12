Un budget déficitaire à Bourrignon

Le rouge sera de rigueur pour les finances de Bourrignon l’an prochain. L’assemblée communale du village vadais a accepté mercredi soir le budget 2022 qui prévoit un déficit de 71'500 francs. La quotité d’impôt restera inchangée. Par ailleurs, les citoyens ont validé, par 20 voix contre 3 et 7 abstentions, une dépense d’investissement de 686'700 francs pour les premières phases du projet d’interconnexion en eau des communes du Haut-Plateau. Les travaux consistent en la construction d’une nouvelle conduite de transport entre Pleigne et la station au lieu-dit « La Gotte » et l’adaptation de cette dernière infrastructure. /comm-alr