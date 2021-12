Haute-Sorne reste optimiste malgré un budget déficitaire

Une année de plus et les problèmes restent les mêmes à Haute-Sorne. La commune a une nouvelle fois présenté un budget déficitaire vendredi. Il boucle sur un excédent de charges de 878'418 francs. Tout comme l’an dernier, les effets de la RFFA (réforme fiscale) et du coronavirus se font ressentir. Les charges liées demeurent également une cause de cette prévision dans le rouge. Malgré cela, la quotité d’impôts établie à 2.10 reste inchangée.





Les autorités restent optimistes

Malgré ces prévisions, les autorités restent optimistes. Elles jugent ce budget réaliste et continuent d’investir. Plusieurs projets sont à l’agenda dans les domaines de la jeunesse et de l’environnement. Présentation de ces différents projets et du budget 2022 dans l’interview du responsable des finances Etienne Dobler que vous retrouvez ci-dessous :