Le canton du Jura pense à l’avenir concernant les eaux

Le canton du Jura a présenté ses réflexions concernant la gestion durable de l’eau. Les autorités ont publié vendredi un « plan sectoriel des eaux en faveur des générations futures ». Le Gouvernement fixe ainsi les orientations à prendre et les actions à réaliser. Au total, ce sont 54 mesures qui vont être mises en œuvre d’ici 2030 pour un total de 5 millions de francs par année à charge du canton. Parmi elles, une trentaine sont déjà en cours. Le Gouvernement relève avec satisfaction les progrès réalisés depuis 40 ans dans les différents domaines de gestion des eaux mais il y a encore du travail à réaliser.







Plusieurs défis à relever

Dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable, il y a un besoin d’action pour réduire le nombre de fuites de certains réseaux d’eau, même si la situation est déjà meilleure que lors de la sécheresse de 2003. Concernant le secteur de la protection contre les crues, les importants travaux avancent bien mais certains gros chantiers sont encore en cours notamment dans le district de Delémont. Les risques pour la population restent toutefois importants dans différentes communes, en particulier aux abords de l’Allaine et du Doubs. De nouvelles actions sont encore au programme dans ce domaine. Dans le secteur cette fois-ci plus complexe de la qualité des eaux, l’effort de réduction des nuisances liées aux micropolluants doit se poursuivre. Les mesures touchent tant l’agriculture que les ménages, les industries, les sites pollués et les voies de communication. À noter encore que dans le domaine de l’assainissement des eaux usées, les dépenses sont appelées à diminuer progressivement, puisque les chantiers d’interconnexions de réseaux d’eau potable et d’installations de traitement des micropolluants dans les stations d’épuration sont en grande majorité terminés. /comm-lge