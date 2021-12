Le comédien Lionel Frésard est assurément un gourmand de la vie avant d’être un fin gourmet et un homme de scène. Après son apprentissage de cuisinier il quitte le métier et cette sécurité de l’emploi pour devenir un homme de scène et un saltimbanque.

Aujourd’hui on peut affirmer qu’il goûte au succès avec un plaisir certain. Et pour les gourmands du matin, Jean-Michel, on va peut être découvrir les point communs entre la cuisine et la scène. /jmp