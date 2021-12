Les fondeurs profitent déjà des tracés

Les skieurs goûtent à nouveau aux joies de la glisse depuis mercredi dans la région. Les adeptes de ski de fond eux aussi ont retrouvé les pistes, et même encore plus tôt. Les conditions ont permis d’ouvrir certains itinéraires il y a quelques jours déjà, ce qui réjouit évidemment le responsable de l’Espace Nordique Erguël et référent pour la région Jura Jura-bernois Hubert Droz. L'arrivée de la neige n'est pas rare en cette période, mais la fréquence des chutes a permis de constituer un fond suffisant en de nombreux endroits. En cela, ce début de moins de décembre est assez exceptionnel :